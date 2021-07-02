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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Hatay'da yıkılan iş hanıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Hatay'da yıkılan iş hanıyla ilgili açıklama Açıklaması

02.07.2021 18:17
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Hatay'da yıkılan iş hanıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan Mehmet Şah Vakıf İşhanı arazisine Millet Bahçesi yapılmasıyla ilgili imzalanan protokole Büyükşehir Belediyesinin uymadığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yıkılan Mehmet Şah Vakıf İşhanı arazisine Millet Bahçesi yapılmasıyla ilgili imzalanan protokole Büyükşehir Belediyesinin uymadığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden (VGM) yapılan yazılı açıklamada, Antakya halkının ihtiyacı üzerine Büyükşehir Belediyesinin talepleri doğrultusunda Vakıf İşhanı yerinin kent meydanı ve yeşil alan olarak düzenlenmesi için VGM tarafından 8 Mart'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesine satışı amacıyla ön protokol imzalandığı hatırlatıldı.

Protokolün Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından da onaylandığı anımsatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokole uyulmamış ve gelinen noktada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 27 Haziran'da bir televizyon kanalında yayınlanan programda 'Vakıf İşhanı'nın dört metre altında üç ayrı yerde tarihi binalar var.' ve 'Bunlara ilişkin elimizde jeoradar raporları var.' şeklindeki ifadesi, bunlara ek olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınmazın bodrum katına modern duş ve tuvaletlerin planlandığı ancak mevzuat göz önüne alınırsa yapılmasının mümkün olmadığının ifade edildiği görülmüştür."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Genel Müdür Burhan Ersoy, süreçle ilgili ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İş hanı arazisiyle ilgili bilgi veren Ersoy şunları kaydetti:

"Hatay'da mülkiyeti idaremizde olan iş hanıyla ilgili geçmiş süreçte Belediye Başkanlığının isteği üzerine vatandaşların da ihtiyacı göz önünde bulundurularak kent meydanı ve yeşil alan olarak, Millet Bahçesi şeklinde yapılması ve kullanılması yönünde protokol yapılmıştır ancak Büyükşehir Belediyesi bu protokole uymayarak süreci uzatmıştır. Söz konusu parsellerin 3. derece arkeolojik sit alanında yer almasından kaynaklı olarak, riskli iki adet yapının tabanında jeoradar yöntemiyle arkeolojik bulgunun olup olmadığı araştırılmış, 2014 yılında yapılan jeoradar görüntüleme raporunda bu hususta belirgin bir bulguya rastlanılmamıştır. Belediye Başkanı'nın bir yayında belirttiği, arkeolojik, araştırma ve sondaj kazılarında kesin ve resmi bir bağlayıcılığı olmayan jeoradar raporlarının Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzla paylaşılmasını, meydan projesi kapsamında bir bodrum kattan daha fazlası düşünülüyorsa da bunun açıkça ifade edilmesini talep etmekteyiz. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sürecin hızlandırılmasını, Belediyenin yapılan protokole uymasını umuyoruz."

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Şah, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan Hatay'da yıkılan iş hanıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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