Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap - Son Dakika

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap

23.03.2021 13:12

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Bu vakfın mülkiyetinde olduğu gerek Osmanlı kayıtlarında gerekse Osmanlı Vakıf sistemi içerisinde bunların kayıtları var. Yok diye bir şey yok. Fakat arkadaşların siyasi hareket ettiğini bildiğim için siyasilere cevabı siyasiler verecektir" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Bu vakfın mülkiyetinde olduğu gerek Osmanlı kayıtlarında gerekse Osmanlı Vakıf sistemi içerisinde bunların kayıtları var. Yok diye bir şey yok. Fakat arkadaşların siyasi hareket ettiğini bildiğim için siyasilere cevabı siyasiler verecektir" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Genel Müdür Ersoy, "Kamuoyunda yanlış ve resmiyete dayanmayan iddialarla kafaların karıştırıldığı bir süreci yaşıyoruz. 2008 'de çıkan yasayla Türkiye genelinde vakıflara rücu eden eser yapı ve arazilerle ilgili detaylı bilgilendirmeyi düşündük. VGM Cumhuriyet öncesi kurulan bugün yöneticileri hayatta olmayan 59 bin mazbut vakfı temsil etmektedir. Bu vakıfların günümüzde yaşatılmasını sağlayarak kuruluşunda kurucuları tarafından belirlenen hayır amaçlarına uygun hizmetler yapmaktadır. Yine VGM mazbut vakıflara ait binlerce eseri gelecek kuşaklara intikal ettirebilmesi, hayır amaçlarının gerçekleştirilmesi, akarlarının etkin şekilde değerlendirilmesi için çalışmaktadır" dedi.

Genel Müdür Ersoy, "Kamuoyunda günlerdir adı geçen Sultan Beyazıt Hanı- Veli Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi hayatta olmayan ve varisi VGM olan vakıflarımızdan. Bu vakfımızın hicri takvim yılı olan 911, miladi takvim olan 1505 tarihinde vakfiyesinde yani Osmanlı Vakıf Senedi'nde İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde bulunan 251 ada 1/2/3 ve 4 parselleri Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı'na yer almaktadır. VGM kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek yönetim ve temsilini yaptığı mazbut vakıfların haklarını korumaktadır. Mazbut vakıfların yanı sıra mülhak, cemaat ve yeni vakıfların da rehberlik boyutunda sorumluluğu bulunmaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu 30. Maddesi'nde açıkça vakıf ruhuyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliği mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolur' hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği Gezi Parkı olarak anılan Taksim'deki alanın teciri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sahibi bulunan Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı'na tescili yapılmıştır" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIN SİYASİ HAREKET ETTİĞİNİ BİLDİĞİM İÇİN SİYASİLERE CEVABI SİYASİLER VERECEKTİR"

Genel Müdür Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın bulunmadığına yönelik' açıklamalarına ilişkin sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

"Türkiye'de 59 bin tane mazbut vakfı yönetiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sultan Beyazıt Han- Veli Hazretleri Vakfı. Bu vakfın mülkiyetinde olduğu gerek Osmanlı kayıtlarında gerekse Osmanlı Vakıf sistemi içerisinde bunların kayıtları var. Yok diye bir şey yok. Fakat arkadaşların siyasi hareket ettiğini bildiğim için siyasilere cevabı siyasiler verecektir. Ben sadece şunu söyleyeyim bu bir mazbut vakıftır. VGM tarafından yönetilmektedir. 600 yıllık bir vakıftır."

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu çalışmalara devam edileceğini söyleyen Genel Müdür Ersoy, "Bu yapılan çalışmaları da esefle kınıyorum. Halkımızı doğru bilgilendirme konusunda da ben sorumluluğumuzu idrakı içerisindeyim ve bu kurumumuzu da kimseye ezdirmek düşüncesinde değilim. Kurumu savunmak durumundayım. Yapılan her konuda teenniyle hareket ediyoruz. Günlük cevaplar vermiyoruz. Ayrıca zaruri ahlak ilkesine uyuyoruz ve müktesebatı olmayan insanların açıklamalarını da kaale almıyoruz" şeklinde konuştu.

(Mevlüt İşli – Adem Aslan/İHA)

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap

Gezi Parkı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan İmamoğlu'na cevap - Son Dakika


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