Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak

09.05.2022 11:00
Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Vakıflar Haftası kapsamında farklı kuşaklara hitap eden kutlama programları planlandığını bildirdi.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Vakıflar Haftası kapsamında farklı kuşaklara hitap eden kutlama programları planlandığını bildirdi.

Saraç, yaptığı açıklamada 40 yıla yakın bir süredir her yıl mayıs ayının ikinci haftasında yurt genelinde vakıf bilincini aşılamak ve vakıf medeniyetini anlatmak amacıyla Vakıflar Haftası'nın kutlandığını hatırlattı.

Bu yıl "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" temasıyla kutlanan hafta kapsamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Aydın, Muğla ve Denizli'de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini bildiren Saraç, tüm vakıf dostlarını ve vatandaşları davet ettiklerini aktardı.

Saraç, "Etkinlikler kapsamında vakıf kültürünün nesillere tanıtılabilmesi için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu köklü medeniyetin değerinin daha iyi anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesi noktasında tüm etkinliklerimize saygıdeğer halkımızın katılımından onur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kutlamaların 15 Mayıs'ta sona ereceğini aktaran Saraç, üç şehirde belirlenen okullarda Hacivat Karagöz gösterileri sunulacağını, çocuklara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hediyeler verileceğini belirtti.

11 Mayıs Çarşamba günü Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre Kültür Merkezinde "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardım ve Paylaşma Geleneği" konulu bir panel düzenleneceğini aktaran Saraç, Aydın Efeler Bey Camii, Muğla Menteşe Kurşunlu Camii ve Denizli Pamukkale Çınar Camiinde 13 Mayıs Cuma günü hatim ve mevlit okunacağını da kaydetti.

YORUMLAR
500
Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı Otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 7 kişi yaralandı Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Aydın'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Vakıflar Haftası, Denizli, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz
10:36 Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı
10:34 9 Mayıs'ta dolar, 14,98 seviyelerinde alıcı buluyor
10:26 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
10:24 "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi
10:23 Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:10:35. #1.11#
SON DAKİKA: Vakıflar Haftası, Aydın, Muğla ve Denizli'deki etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement