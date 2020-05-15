Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven'den restorasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, "Bu yıl Soma'daki bedesten, Hatuniye Camisi ve Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki okulumuzu restorasyon programıma aldık." dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Manisa İrtibat Bürosunu ziyaret eden Ataseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Haftası'nın bu yıl "Merhamet ve Şefkat" temasıyla kutlandığını belirtti.

Vakfiyelerdeki hayır şartlarına uygun olarak hizmetlerini sürdürmeye devam ettiklerini dile getiren Ataseven, "Sadece maddi olarak yardımlarda bulunmak değil insanların gönüllerini de fethetmek gerekir. Onlara şefkatle, merhametle yaklaşabilmek son derece önemli." diye konuştu.

Manisa'da eski eserlerin onarıldığını belirten Ataseven, Ulu Cami'deki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ataseven, şöyle konuştu:

"Bu yıl Soma'daki bedesten, Hatuniye Camisi ve Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki okulumuzu restorasyon programıma aldık. Bunlar gücümüz yettiği kadar, elimiz yettiği kadar bu hizmetleri yürütürken, bir taraftan da hayır ve hasenat işlemlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle restorasyon ihalelerinin yapılmadığını belirten Ataseven, yeniden onarılacak olan Hatuniye Camisi ile ilgili ihaleye 15 Haziran'da çıkmayı planladıklarını sözlerine ekledi.