Vakıflar Spor Kompleksi'nin yapımı sürüyor - Son Dakika

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Vakıflar Mahallesi'nde yapımına başlanılan spor kompleksini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ergene Belediyesi tarafından Vakıflar Mahallesi'ne spor kompleksi projesinde yüklenici firma ile yapım sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapım çalışmaları başladı. Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, beraberinde Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Mülayim Bedir, Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı ile birlikte spor kompleksini ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ergene halkına verdikleri tüm sözleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, "Vakıflar Mahallemize güzel bir spor kompleksi kazandırma gayreti içerisindeyiz. Gençlerimizi spora teşvik etmek için İlçemizde ki spor sahalarının sayılarını arttıracağız. Vakıflar Spor Kompleksi 41 bin 891 metrekare alan üzerine yapılacak. Vakıflar Mahallemize kazandıracağımız büyük spor tesisimizin yapımına başlandı. Projede futbol sahasının yanı sıra özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundaki vatandaşlarımızın faydalanabileceği açık spor alanı da yer alacak. Projeye 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız rahatlıkla erişim sağlayabilecekler ve faydalanabilecekler. Bu sayede hem beden hem de ruhsal gelişimlerine destek sunmuş olacağız. Projemizi özellikle gençlerimiz ile buluşturup bütünleştireceğiz spor sayesinde gençleri kötü alışkanlıklar ve kötü ortamlardan da uzak tutacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ