Vakıflar tarihi hamamı ihya edecek - Son Dakika

Edirne'de Kapıkule yolu üzerindeki 15. yüzyıl yapısı tarihi hamam Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihya edilecek.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazimihal Hamamı'nın ayakta olmasına rağmen restorasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Külliyenin içerisinde yer alan ancak zamanla imaretinin yıkıldığı, taşkın koruma planları dahilinde seddelerin etkilediği hamamın röleve ve restitüsyon projelerinin hazır olduğunu belirten Güneren, hazırlanan restorasyon projesinin de bir kaç güne kadar Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gündemine alınacağını ifade etti.

Proje temini sonrası bir sonraki aşamanın restorasyon uygulaması olacağının altını çizen Güneren, şunları kaydetti:

"Son derece önemli 1422 yılında yapılmış erken döneme işaret eden içerisindeki mukarnasları (geometrik bezemeler) çok özellikli olan, bolca odaları olan güzel bir hamam. Tabi biz burada Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hamamı hem asli fonksiyonuna uygun şekilde onaylı projeleri doğrultusunda restore edeceğiz hem de kentin ihtiyacı olan bir fonksiyonla işlevlendireceğiz.

Burası bir müze olabilecek bir durumda, bir kültür merkezi olabilecek durumda. Bir restoran, kafe olabilecek durumda. Dolayısıyla çok fonksiyonlu yapı olarak değerlendiriyoruz. Tabi hamamı tek başına hamam parseli değil, çevresineki parselleri de belediyenin mülkiyetinde olan, İl Özel İdaresinin mülkiyetinde olan komşu parseller vardı, oranın kullanım haklarını da aldık, hamam ve çevresindeki parsellerle birlikte inşallah en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştirip Edirne'nin hizmetine sunmuş olacağız."