Vakıflara ait yaklaşık 30 bin dönüm tarla ihaleyle kiraya verilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 30 bin dönüm tarla ihaleyle kiraya verilecek.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesapları ile Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana göre, İpsala ilçesindeki 30 parça tarla 19 Ocak 2021 tarihinde açık artırma usulüyle ihaleye edilecek.

Türkiye'nin çeltik üretiminin büyük bölümünün yapıldığı İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesindeki yaklaşık 30 bin dönüm tarla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak ihale sonucuna göre 3 yıllığına ihaleyi kazananlar tarafından ekilip biçilecek.

İhale şartnamesine mesai gün ve saatlerinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ve müdürlüğün sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.