Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı - Son Dakika

Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı

09.04.2021 11:35

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkan ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 tır dolusu ramazan yardımı gönderdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balkan ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 tır dolusu ramazan yardımı gönderdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2014'ten beri ecdat vakıflarının hayır şartları amacıyla yapılan yardımlar bu ramazanda da devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere hazırlanan 20 bin kuru gıda kolisi Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve bu yıl ilk kez talepte bulunan Karadağ ile KKTC'ye 20 tır ile yola çıktı.

Kolilerde temel gıdaların yanı sıra hurma ve kuru üzüm de yer alıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesinin organize ettiği çalışmada, kuru gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımı Genel Müdürlük adına, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü, Kosova İslam Birliği, Kuzey Makedonya İslam Birliği, Karadağ İslam Birliğince gerçekleştirilecek.

"59 binden fazla vakıf adına bu ikram paketiyle evinize misafir oluyoruz"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un kaleme aldığı bir mektup da yardım paketleriyle ihtiyaç sahiplerine iletiliyor.

"Değerli kardeşim" hitabıyla başlayan mektupta Ersoy, vakıfların; ortak coğrafyada imar, inşa ve ihya faaliyetlerini ifa ettiği gibi, "Yaratılanı severim Yaradan'dan ötürü" düsturuyla bütün mahlukata şefkat ve merhametin zirve hizmetlerini sunmuş bir müessese olduğunu belirtti.

Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile sizlere ulaştırdığımız bu ikram, Osmanlı bakiyesi topraklarımızda kurulmuş olan vakıflarımızın emaneti Fatih Sultan Mehmet'ten, Gazi Hüsrev'e, Ferhad Paşa'dan Derviş Paşa'ya Osmanlı topraklarında malını mülkünü, kendine ait olanı vakfetmiş onlarca hayırsever ecdadın günümüze emanet ettiği hayırlı iştir." ifadesini kullandı.

Genel Müdür Ersoy mektupta şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak temsil ettikleri 59 binden fazla vakıf adına bu ikram paketiyle evinize misafir oluyor ve biliyoruz ki gönül coğrafyamızda gideceğimiz çok yol, saracağımız çok yara, dokunacağımız çok yürek var. Bu hislerle sizlere kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Vakıf kurucuları adına üzerimize düşen bu büyük mesuliyeti gerçekleştirmekten onur duyuyor, Ramazanınızı tebrik ediyor; hep birlikte sağlık, sıhhat ve afiyetle daha çok bayramlara erişmeyi niyaz ediyoruz."

Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı
Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan, Kosova, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vakıflardan ecdat coğrafyası Balkanlar ve KKTC'ye 20 tırlık ramazan yardımı - Son Dakika


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