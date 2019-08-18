Son Dakika Haberleri: Vakıflı'da 'Meryem Ana Yortusu' kutlandı
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Vakıflı'da 'Meryem Ana Yortusu' kutlandı

1 saat önce

Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde "Meryem Ana Yortusu" düzenlenen ayinle kutlandı.

Vakıflı'da 'Meryem Ana Yortusu' kutlandı, System.String[]
Türkiye'nin tek Ermeni köyü olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyünde "Meryem Ana Yortusu" düzenlenen ayinle kutlandı. Ayin sonunda bağ bozumunu yapan köylüler, tüm yılın bereketi için dua etti.

Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Meryem Ana Yortusu'na yurt dışından, İstanbul'dan, Ankara'dan, Antakya ve İskenderun'dan çok sayıda Hristiyan vatandaş katıldı. Ermenilerin üzüm oruçlarını da bozdukları etkinlikte kazanlarda pişirilen yöresel yemek "hırisi" vatandaşlara ikram edildi. Vakıflı Köyü Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar, "Meryem Ana Yortusu'nu kutluyoruz. Bu seneki Meryem Ana Yortusu, Alevi komşularımızın bayramı ile aynı güne denk geldi. Beraber kazanları kaynattık, beraber dualarımız yerden göğe yükseldi. Anadolu'da geliştirdiğimiz bu kardeşlik ortamının aslında bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz, herkesi hirisi soframıza davet ediyoruz" dedi.

Vakıflı Köyü Muhtarı Berç Kartun ise, her sene geleneksel olarak düzenledikleri Meryem Ana Yortusu'nu bu sene de içten duygularla kutladıklarını söyledi.

Peder Avedis Tabaşyan da, "Bugün dualarımızı ettik. Yalvardık, dedi ki 'bu ülkedeki barışı her daim kıl ve bu kardeşlik sevgisi hep var olsun" dedi.

Patrik Vekili Episkopos Sahak Maşalyan, "Eski geleneklerimize sürdürmek istiyoruz. Gelenekler, insanlar ona önem verdiği oranda geleceğe taşınabilir. Biz de elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Anadolu'daki Ermeni kültürümüzü bu en son Vakıflı köyümüzde yaşatmaya çalışıyoruz. Buradan yayılan barış, esenlik ve sevgi mesajlarının tüm ülkeye ve dünyaya yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - HATAY
Meryem Ana, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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