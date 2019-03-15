Son Dakika Haberleri: Vakit Geleceğimizi Düşünme Vakti

Vakit Geleceğimizi Düşünme Vakti

9 dakika önce

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, "Geçmiş için artık yapılacak bir şey yok. Artık hepimizin geleceği düşünme vakti.

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Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor. Konak her yönüyle gelişmeli, gerçek değerine ulaşmalı geleceğimizi planladığımız ilçe olmalı. Bunu da ancak derdinizle dertlenen, hızlı ve kalıcı çözümler için koşturacak bir bakış açısı çözer. Doğru adres biziz" dedi.

Konforlu yaşam herkesin hakkı

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş ile birlikte Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nu ziyaret etti. Sağlık çalışanlarının çok kutsal bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Eroğlu, hastane içerisinde görevli sağlık çalışanlarıyla da buluşarak Tıp Bayramını tebrik etti. Oradan Mehtap Mahallesi'ne geçen Eroğlu, çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İlgi ve yoğun destekle karşılanan Eroğlu, "Oyunuzu bugüne değil, evlatlarınıza torunlarınıza atın. Dün için artık gecikmiş olabiliriz ama yarını kurtarabiliriz. Hep birlikte bunu başarabiliriz. Daha iyi koşullarda yaşamak, daha konforlu, daha refah yaşamak, daha gelişmiş koşullarda iş yapmak hepimizin tüm Konaklıların hakkı. Geleceğimize oy verelim" diye konuştu.

Coşkulu açılış

Konak Belediye Başkanı Melek Eroğlu, akşam saatlerinde Betonyol Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, partililer ve çok sayıda vatandaşın katıldığı coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi. Zaman zaman izdihamın yaşandığı davullu zurnalı açılış öncesi bir konuşma yapan Eroğlu, şöyle konuştu;"Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride dururken, biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor. Konak her yönüyle gelişmeli, gerçek değerine ulaşmalı geleceğimizi planladığımız ilçe olmalı. Bunu da ancak derdinizle dertlenen, hızlı ve kalıcı çözümler için koşturacak bir bakış açısı çözer. Doğru adres biziz. AK Partinin Belediyecilik anlayışı, Cumhur İttifakının gücüyle hizmet için yola çıktık. Hepimiz gelişmiş, gerçek değerine ulaşmış bir ilçede oturmak orada iş yapmak isteriz. Bu da ancak bakış açısı ve çalışmayı hedef edinenlerle ve derdinizi kendi derdi edinenlerle olur. Desteklerinizle Konak yaşam kalitesi yükselmiş bir ilçe ve adından sıkça söz ettiren bir ilçe olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:17 Kaynak: Bültenler

AK Parti, belediye başkan adayı, Konak, Güncel
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