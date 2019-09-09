Vakti olmayanlara pratik aşure

Yoğun iş temposu nedeniyle aşure geleneğini yaşatmanın zorlaştığı günümüzde, kısa sürede aşure yapmak ve geleneği devam ettirmek isteyenlere pratik çözüm geliştirildi.



Anadolu'da yüzlerce yıllık bir geleneğe sahip olan aşure, bir yandan komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor bir yandan da geçmişimizle güçlü bir bağ kurmamıza vesile oluyor. Bu geleneği ayakta tutmak için doğal ve sağlıklı çözümler ürettiklerini söyleyen Gıda Mühendisi Ece Duru, günümüzde aşureyi daha pratik bir şekilde hazırlamayı mümkün hale getirdiklerini ifade etti. Ece Duru, Türk mutfağında bakliyat ürünleriyle hazırlanan yüzlerce tarif bulunduğunu ancak satışların özellikle kış aylarında artış gösterdiğini anlattı.



Aşurenin Türk halkının en çok beğendiği lezzetlerden biri olduğuna değinen Gıda Mühendisi Ece Duru içeriğindeki buğday, nohut, fasulye gibi ürünlerin pişirme sürelerinin uzun olması nedeniyle, özellikle şehirli kadınların aşure hazırlamaktan uzaklaşmaya başladığını anlattı. Duru "Şehir yaşamında çalışan kadınların en büyük problemi, yemek hazırlamak için yeterli zamanı bulamamaları. İş ve ev yaşamı arasındaki ağır tempoda aşure gününde tatlı hazırlamak, her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Özellikle bakliyat ürünlerinin pişirme ve saklama süresinin uzun olması, aşure günü gibi geleneklerin yaşatılmasını güçleştiriyor. Bizler de Duru Pratik'in haşlanmış buğday, nohut ve fasulye gibi ürünleriyle aşure gününde tüm kadınlarına zaman ve lezzet kazandırmayı arzu ediyoruz" dedi. - İSTANBUL