Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi - Son Dakika
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Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi

06.04.2022 11:30

TikTok'ta paylaşılan video Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir genç, sahilde iftar yapmak için bekleyen vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletti. Bir de utanmadan o anları sosyal medyadan paylaşan genç büyük tepki çekti.

Son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'taki tartışma yaratan görüntülere bir yenisi daha eklendi.

UTANMADAN BİR DE VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Ramazan ayında sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinleten bir genç, o anları da utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİYE ORUÇ BOZDURDULAR

Yalnızca sahildekiler değil evlerinde masa başında iftar saatini bekleyen çok sayıda vatandaşın da sesi duyarak oruçlarını bozduğu öğrenilirken, TikTok'ta paylaşılan skandal videoya çok sayıda tepki yorumu geldi.

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Medya, Ezan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi - Son Dakika
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