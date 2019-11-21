Son Dakika Haberleri: Vaktinin büyük bölümünü karga "Samosd" ile geçiriyor
Son Dakika Güncel Vaktinin büyük bölümünü karga 'Samosd' ile geçiriyor - Son Dakika

Vaktinin büyük bölümünü karga "Samosd" ile geçiriyor

6 saat önce

Samsun'da restoran işleten Cengiz Toprak'ın omzundan düşürmediği karga, görenlerin dikkatini çekiyor.

Vaktinin büyük bölümünü karga

Samsun'da restoran işleten Cengiz Toprak'ın omzundan düşürmediği karga, görenlerin dikkatini çekiyor.

Samsun- Ankara kara yolunun menemencileriyle ünlü Çakallı mevkisindeki restorana gelen müşteriler, işletmeci Toprak'ın omzundan ayrılmayan kargayı görünce şaşkınlık yaşıyor.

Samsun Otomobil Sevenler Derneğinin (SAMOSD) üyesi olan ve kargaya "Samosd" adını veren Toprak, klasik otomobil tutkusuyla da öne çıkıyor.

Karadeniz Klasik Otomobil Kulübünün başkanlığını yürüten Toprak, özenle baktıkları karga "Samosd"u klasik otomobilinde gezdiriyor.

İş yerine geldiğinde Toprak'ın sesini duyan "Samosd" ise özel yapılan kafesinde yerinde duramayarak çırpınmaya başlıyor.

Cengiz Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kuzgun beslediğini, bunu bilen bir arkadaşının sahiplenmesi için kendisine yolda bulduğu yavru kargayı getirdiğini anlattı.

İki aydır baktığı "Samosd"a çok alıştığını ve onu yanından ayırmadığını belirten Toprak, kargasına sevgisini ise şöyle dile getirdi:

"Zamanımın büyük çoğunluğunu Samosd ile geçiriyorum çünkü onu çok seviyorum. Sabah evden çıktığım zaman direkt yanına gelmek istiyorum. Yemeğini, suyunu, her şeyini kendim veriyorum. Şu anda çok alıştı bana. Omzumda, başımın üstünde geziyor."

Klasik otomobil tutkusuna değinen Toprak, "Samosd" ile gezdiğini ve etkinliklere birlikte katıldıklarını, org çalarken kargasının da kendisine eşlik ettiğini söyledi.

Toprak, hayvanlara yapılan kötü muamelelerin kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Kargası parmağını ısırdığında su ve yemek istediğini anladığını belirten Toprak, "En çok pirinç ve bulgur pilavını seviyor. Et falan yemesi lazım ama çok fazla yemiyor. Daha çok mısır unu falan yiyor. Tipik bir Karadenizli gibi lahana da yiyor. Bununla mutluyuz." diye konuştu.

Karadeniz, Ankara, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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