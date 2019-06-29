Val Soytürk'den mevkidaşı Adıyaman Valisi Pekmez'e ziyaret
44 dakika önce
Kilis Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman
Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.
Vali Soytürk, Adıyaman Valisi Pekmez'e nezaket ziyaretinde bulundu. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez tarafından Valilik girişinde karşılanan Kilis Valisi Recep Soytürk, bir süre basına kapalı bir görüşme yaptı. Mevkidaş iki valinin görüşmesinin nezaket ziyarete kapsamında olduğu Kilis Valisi Recep Soytürk, mevkidaşı Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ile görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. - KİLİS
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