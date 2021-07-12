Vala Gedik Anısına BUFAM Ödül Töreni düzenledi. - Son Dakika

Farklıyız Ama Eşitiz, Birlikte Daha Güçlüyüz

İstanbul Gedik Üniversitesi Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezi ( BUFAM)

Vala Gedik Anısına BUFAM Ödül Töreni düzenledi.

2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Bütünleşik Fiziksel Aktivite Merkezimiz, BUFAM, geçtiğimiz ay Anneler Günü Resim Yarışması düzenledi. Psikolog Naz Bozok, Oyuncu Ressam Tuğçe Karabacak ve Görsel İletişim Tasarım Bölümü Program Başkanı Prof. Dr. Hayriye Koç Başara'nın jüri üyeliğini gerçekleştirdiği yarışmada 5-12 yaş ve 12 yaş üzeri 2 kategorilerinde 30 resim yarıştı.

Törene Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş, aileler, çocuklar ve akademisyenler katıldı.

Etkinlik pandemi ve sosyal mesafe şartları gözetilerek İstanbul Gedik Ünviersitesi Pendik Kampüsünde yer alan stadında gerçekleştirildi. Çocuklara özel kurulan sosyal alanlarda BUFAM hocaları, çocuklar ve aileler eğlenceli vakit geçirdi.

Tören'de konuşan Hülya Gedik; 2013 yılından bu yana hizmet veren BUFAM gurur kaynağımız. Öncelikle bir proje olarak başlamıştı ancak şimdi bir merkez haline geldi. Özel gereksinimli çocuklarımız için elimizdeki tüm imkanları kullanarak daha özel ve kalıcı faaliyetler yapmak için üzerimize düşen herşeyi yapacağız. dedi.

Vala Gedik Anısına düzenlenen resim yarışmasının kazanları;

5-12 yaş kategorisinde;

Birinci İbrahim Seymen Sevinç,, İkinci Sahra Sancar,, Üçüncü Ahmet Berat Ünlü

12 yaş ve üzeri kategorisinde; Birinci Elvin Çelikoğlu, İkinci Mehmet Batuhan Kutluhan, Üçüncü Taha Halil Develi

İsmail Emir Yıldız ise Jüri Mansiyon ödülü kazandı

Özel gereksinimli bireylerin spor yolu ile topluma dahil olmalarını sağlamak ve toplumda 'Farklıyız ama eşitiz, birlikte daha güçlüyüz' mottosunu yaymak amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUFAM, her eğitim döneminde yakın çevre okullarından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ağırlıyor.