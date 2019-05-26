Valbuena, Kadıköy'e veda etti
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Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak veda etti.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena
, Antalyaspor
maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak veda etti. Hafta içi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 2 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandırdığını açıklayan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlarla Antalyaspor maçında vedalaştı. Fenebahçe camiasına, "Şunu asla unutmayın; benim için İstanbul
her zaman sarı ve lacivert olacak" ifadeleri ile veda eden Fransız yıldız, Antalyaspor maçı öncesinde de taraftarı selamladı.
2 SEZONDA 71 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe'ye 2017 yılının Temmuz ayında Lyon
'dan gelen 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 2 sezon mücadele etti ve 71 maça çıktı. Süre aldığı karşılaşmalarda 12 gol atan Fransız futbolcu, 24 de asist yaptı. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası
ve Avrupa
kupalarında toplam 31 maçta görev alan Valbuena, 4 gol ve 8 asist olmak üzere tam 12 kez skora katkı yaptı.
(İHA)
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