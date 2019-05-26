Son Dakika Haberleri: Valbuena, Kadıköy'e veda etti

Valbuena, Kadıköy'e veda etti

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak veda etti.

Valbuena, Kadıköy'e veda etti, System.String[]
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak veda etti. Hafta içi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla 2 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandırdığını açıklayan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlarla Antalyaspor maçında vedalaştı. Fenebahçe camiasına, "Şunu asla unutmayın; benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak" ifadeleri ile veda eden Fransız yıldız, Antalyaspor maçı öncesinde de taraftarı selamladı.
2 SEZONDA 71 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe'ye 2017 yılının Temmuz ayında Lyon'dan gelen 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli forma ile 2 sezon mücadele etti ve 71 maça çıktı. Süre aldığı karşılaşmalarda 12 gol atan Fransız futbolcu, 24 de asist yaptı. Bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 31 maçta görev alan Valbuena, 4 gol ve 8 asist olmak üzere tam 12 kez skora katkı yaptı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:35 Kaynak: İHA
Antalyaspor, Mathieu Valbuena, Fenerbahçe, Güncel
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