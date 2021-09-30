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Valbuena tribünlere çağrıldı - Son Dakika

Valbuena tribünlere çağrıldı

30.09.2021 19:29
Valbuena tribünlere çağrıldı, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'nin evinde Olympiakos ile karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar eski futbolcuları Mathieu Valbuena'yı unutmadı. Olympiakos'ta forma giyen Fransız futbolcuyu taraftarlar tezahüratlarla yanlarına çağırırken, Valbuena ise bu sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Valbuena tribünlere çağrıldı
Valbuena tribünlere çağrıldı

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Valbuena tribünlere çağrıldı - Son Dakika


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