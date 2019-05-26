Son Dakika Haberleri: Valbuena veda etti

Valbuena veda etti

7 saat önce

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mathieu Valbuena, statta veda turu attı.

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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mathieu Valbuena, statta veda turu attı.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona eren Valbuena, sahaya çıkıp tribünleri selamlayarak veda etti. Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Valbuena, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
Mathieu Valbuena, Fenerbahçe, Spor
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