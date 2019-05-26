Valbuena veda etti
7 saat önce
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mathieu Valbuena, statta veda turu attı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:48 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mathieu Valbuena, statta veda turu attı.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertli takım ile sözleşmesi sona eren Valbuena, sahaya çıkıp tribünleri selamlayarak veda etti. Taraftarların tezahüratları eşliğinde statta tur atan Valbuena, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.
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