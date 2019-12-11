Vale cinayeti davası: Olay yerinde keşif yapılacak - Son Dakika
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Vale cinayeti davası: Olay yerinde keşif yapılacak

7 saat önce

KADIKÖY'de iki kişinin öldüğü vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı davaya devam edildi.

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KADIKÖY'de iki kişinin öldüğü vale cinayetine ilişkin 1'i firari 4'ü tutuksuz 5 sanıklı davaya devam edildi. Mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Hakan Ekşi ve avukatları ile müştekilerin avukatı Cesim Parlak ve Alev Özcan katıldı.

Müştekilerin Avukatı Cesim Parlak, olay yerinde keşif yapılmasını, tanık Ozan Baydar'ın da keşif sırasında tanıklığına başvurulmasını istedi. Parlak, mahkemeden karşılık bulmayacağını gerekçe göstererek sanık Hakan Ekşi'ye yönelik tutuklama taleplerinden vazgeçtiklerini beyan etti.  Firari sanık Mehmet Halim Toprak hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına karar veren mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de bir restoranda 5 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olayda emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da karıştığı olayda Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Tetikçinin firari sanık Mehmet Halim Toprak olduğu öne sürülen iddianamede azmettirici olarak Hakan Ekşi gösteriliyor.

Olayda kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşoğlu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


- İstanbul
İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
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