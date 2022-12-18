Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor - Son Dakika
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Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor

18.12.2022 11:24
Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor

Yılbaşından itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan valeler çalıştırılamayacak.

Yılbaşından itibaren mesleki yeterlilik belgesi olmayan valeler çalıştırılamayacak. Ancak ülke genelindeki yaklaşık 100 bin valeden şu ana kadar sadece 2 bin 21'i yeterlilik belgesi aldı.

Resmi Gazete'de 25 Aralık 2020'de yayımlanan, yürürlüğe ise 1 Temmuz 2021'de giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile valelere Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) hazırladığı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Yönetmelikte, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan valelerin 1 Ocak 2023 itibarıyla çalıştırılmayacağı belirtildi.

MYK verilerine göre, bu yıl 2 bin 410 vale görevlisi, yeterlilik belgesi almak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusunda bulundu.

Gerekli şartları sağladığı belirlenen 2 bin 21 vale yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Aranan şartlar

Kişilerin bu belgeye sahip olabilmesi için öncelikle yeterlilik sınavına giriş şartlarını karşılaması gerekiyor.

Buna göre, valelerde asgari B sınıfı ehliyete ve yetkili merkezden alınan "Psikoteknik Test Raporu"na sahip olma şartları aranıyor.

Ayrıca bu kişilerin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "cinsel saldırı", "çocukların cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "fuhuş" ile Kabahatler Kanunu'nda yer alan "sarhoşluk" suçlarından affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Yılbaşından sonra uygulamaya konulacak düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 100 bin vale görevlisi hizmet veriyor.

Kaynak: AA
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