Valeler için mesleki yeterlilik sınavları başladı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED), vale görevlileri için mesleki yeterlilik sınavlarını başlattı.

Fedarasyondan yapılan açıklamada, 25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile vale görevlilerinin (vale hizmeti almak isteyen sürücünün aracını park yasağı olmayan alanlara park eden ve istenildiğinde aracı, tekrar araç sürücüsüne teslim eden görevliler) Mesleki Yeterlilik Belgesine (MYK) sahip olması zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, yönetmelik uyarınca vale görevlilerinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar söz konusu belgeye sahibi olmaları gerekiyor.

İlgili yönetmeliğin çıkmasında katkısı bulunan TOBFED, vale görevlileri için MYK Belgelendirme sürecini başlatarak ilk sınavı gerçekleştirdi. Ankara TOBFED Akademi merkezinde yapılan ilk sınavda 20 vale görevlisi MYK belgesini almak için sınava girdi.

Açıklamada, Türkiye'de vale görevlisi olarak çalışmak isteyen herkesin MYK Belgesi almasının şart olduğu hatırlatılarak her ay yapılacak olan sınavlarda valelerin bu belgeyi kolaylıkla alabilecekleri bildirildi.