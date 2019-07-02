Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı
22 dakika önce
İspanya'nın Valencia Basket takımı, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ile anlaşma sağladı.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: AA
'nın Valencia
Basket takımı, geçen sezon Anadolu Efes
forması giyen Brock Motum ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralyalı oyuncunun 30 Haziran 2021'e kadar kendisini Valencia Basket'e bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Valencia Basket'in bu sezonki ilk transferi olan 28 yaşındaki oyuncu, 2 sezon Anadolu Efes forması giymişti.
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