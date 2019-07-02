Son Dakika Haberleri: Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı
Son Dakika Spor Haber

Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı

22 dakika önce

İspanya'nın Valencia Basket takımı, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ile anlaşma sağladı.

Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı, System.String[]
İspanya'nın Valencia Basket takımı, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Brock Motum ile anlaşma sağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralyalı oyuncunun 30 Haziran 2021'e kadar kendisini Valencia Basket'e bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Valencia Basket'in bu sezonki ilk transferi olan 28 yaşındaki oyuncu, 2 sezon Anadolu Efes forması giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:07 Kaynak: AA
Anadolu Efes, Valencia, İspanya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rıdvan Dilmen, TFF'den gelen teklifi açıkladı Temmuz ayında insan boyunu aşan kar kütleleri arasında yürüyüş! Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı Emre Belözoğlu, 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupası önünde poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:29:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valencia, Anadolu Efes'ten ayrılan Motum'u renklerine bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]