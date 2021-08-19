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Valencia, Antalyaspor maçında sahada - Son Dakika

Valencia, Antalyaspor maçında sahada

19.08.2021 09:48
Valencia, Antalyaspor maçında sahada, System.String[]

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanacak Antalyaspor maçında sahada olacak.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, yaşadığı sakatlığın ardından ligde oynanacak Antalyaspor maçında sahada olacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçı öncesindeki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası takımını yalnız bırakan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia sahalara dönüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde Finlandiya temsilcisi Helsinki ile bu akşam oynanacak olan müsabakada kadroda yer almayan Ekvadorlu futbolcu, ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile oynanacak olan mücadelede Teknik Direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda sahada yer alacak. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Enner Valencia, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valencia, Antalyaspor maçında sahada - Son Dakika Spor


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