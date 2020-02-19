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Valencia-Atalanta Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler
19 dakika önce
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Valencia-Atalanta maçı öncesi İspanyol ekibi cephesinde bilmeniz gerekenler...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda Valencia- Atalanta maçı öncesi İspanyol ekibi cephesinde bilmeniz gerekenler...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20
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