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Valencia CF, Alavés Maçına Hazırlanıyor
15 dakika önce
La Liga 27. hafta mücadelesinde Alavés ile karşılaşacak Valencia'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde UEFA Europa League elemeleri için kritik sırada bulunan Valencia için maçta alınacak 3 puan büyük önem arz ediyor.
La Liga 27. hafta mücadelesinde Alavés ile karşılaşacak Valencia'da hazırlıklar devam ediyor. Ligde UEFA Europa League elemeleri için kritik sırada bulunan Valencia için maçta alınacak 3 puan büyük önem arz ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:21
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