Son Dakika Haberleri: Valencia CF Final Treni Önümüzdeki Copa Del Rey Finali

Valencia CF Final Treni Önümüzdeki Copa Del Rey Finali

4 saat önce

Valensiya kadrosu final hazırlıklarını Barcelona ile yaptıkları Copa Del Rey Final maçından önce yaptılar.

Valensiya kadrosu final hazırlıklarını Barcelona ile yaptıkları Copa Del Rey Final maçından önce yaptılar.
Valencia CF Final Treni Önümüzdeki Copa Del Rey Finali
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:06 
Barcelona, Spor
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