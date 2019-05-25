Valencia CF Final Treni Önümüzdeki Copa Del Rey Finali
4 saat önce
Valensiya kadrosu final hazırlıklarını Barcelona ile yaptıkları Copa Del Rey Final maçından önce yaptılar.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:06
Valensiya kadrosu final hazırlıklarını Barcelona
ile yaptıkları Copa Del Rey Final maçından önce yaptılar.
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