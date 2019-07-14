Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi
3 saat önce
Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.
Valencia
ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05
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