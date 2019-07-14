Son Dakika Haberleri: Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi
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Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi

3 saat önce

Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.

Valencia ekibi, bir dizi tatbikatta bitirme becerilerini çok iyi ayarlıyor. Marcelino ve Valencia ekibi, AS Monaco'ya karşı sezonun ilk hazırlık maçına hazırlanıyorlar.
Valencia CF Sezon Öncesi Eğitimi
Valencia, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:05 
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