Son Dakika Haberleri: Valencia'daki Giyinme Odası Kutlamaları Copa Del Rey'i Kazandı

Valencia'daki Giyinme Odası Kutlamaları Copa Del Rey'i Kazandı

4 saat önce

Valencia takımı Copa Del Rey finalinde Barcelona'yı mağlup ettikten sonra giyinme odasında kutladı.

Valencia takımı Copa Del Rey finalinde Barcelona'yı mağlup ettikten sonra giyinme odasında kutladı.
Valencia'daki Giyinme Odası Kutlamaları Copa Del Rey'i Kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:06 
Spor
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