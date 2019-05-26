Valencia'daki Giyinme Odası Kutlamaları Copa Del Rey'i Kazandı
4 saat önce
Valencia takımı Copa Del Rey finalinde Barcelona'yı mağlup ettikten sonra giyinme odasında kutladı.
Valencia
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:06
takımı Copa Del Rey finalinde Barcelona
'yı mağlup ettikten sonra giyinme odasında kutladı.
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