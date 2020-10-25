Valencia ilk golünü attı
25.10.2020 20:50
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak'a bıraktı. - İSTANBUL
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