Valencia ilk golünü attı - Son Dakika

Valencia ilk golünü attı

25.10.2020 20:50
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Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Trabzonspor karşısında attı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia golle tanıştı. Mücadelenin 55. dakikasında Cisse'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia yerden yaptığı sert şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini Novak'a bıraktı. - İSTANBUL

Valencia ilk golünü attı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Valencia ilk golünü attı - Son Dakika Spor

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