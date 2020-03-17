Son Dakika › Dünya › Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi - Son Dakika Dünya
Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi
6 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:19
Son Dakika Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kaza Tashima da koronavirüse yakalandı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Macaristan'da ligler askıya alındı