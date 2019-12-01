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Valencia Maratonu'nda Kaan Kigen Özbilen'den rekor

6 saat önce

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2: 04: 16'lık derecesiyle Mo Farah'a ait Avrupa rekorunu kırdı.

Valencia Maratonu'nda Kaan Kigen Özbilen'den rekor, System.String[]

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, Valencia Maratonu'nda 2: 04: 16'lık derecesiyle Mo Farah'a ait Avrupa rekorunu kırdı.

Eski Avrupa Kros şampiyonu milli atlet Kaan Kigen Özbilen, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan altın etiketli maratonda Avrupa rekorunu kırdı. 33 yaşındaki Özbilen, finişe 2: 04: 16'lık müthiş bir dereceyle geldi ve Mo Farah'ın Avrupa maraton rekorunu yaklaşık bir dakika geliştirdi. Britanyalı atlete ait eski Avrupa rekoru 2: 05: 11'di.

Önümüzdeki yıl yapılacak Tokyo Olimpiyatları'nda maraton branşında Türkiye'ye tarihteki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kaan Kigen Özbilen, harika bir yarış çıkardığı Valencia'da yarı maratonu 61: 59'da geçerken, finişe de 2: 04: 16'lık dereceyle ulaştı. Her kilometreyi 2 dakika 58 saniye ortalamayla geçen Kaan, yarışı da ikinci sırada noktaladı.

2018'de Amsterdam'da, bu yılın Nisan ayında ise Rotterdam'da Türkiye rekoru kıran Kaan, böylece üst üste çıktığı son üç maraton yarışında ülke rekorunu geliştirdi.

Kaan Kigen Özbilen'in 2: 04: 16'lık derecesi, 2019 dünya listesinde 10. sıraya yazıldı. Milli atletin müthiş performansı Avrupa Atletizm Birliği tarafından da duyuruldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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