Son Dakika Haberleri: Valencia mucizeyi gerçekleştirdi
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Valencia mucizeyi gerçekleştirdi

6 saat önce

Amsterdam Arena'da oynan maçta İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 24. dakikada Rodrigo'dan geldi.

Valencia mucizeyi gerçekleştirdi, System.String[]

Amsterdam Arena'da oynan maçta İspanyol ekibine galibiyeti getiren gol 24. dakikada Rodrigo'dan geldi.


90+3'te yaşanan tartışmada ise Gabriel Paulista kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran Valencia, Lille'i yenen Chelsea'nin averajla önünde grup lideri olarak adını 2. tura yazdırdı.


İkinci tura kalması için beraberliğin de yettiği Ajax ise bu mağlubiyetle 10 puanda kalarak grubu 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.


Valencia'nın deplasmanda Chelsea'yi mağlup ettiği maçı hatırlayalım...


Amsterdam, Valencia, Chelsea, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:03 
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