Valencia Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
9 saat önce
Valensiya takımı, 2019-20 LaLiga sezonunun yaz başkanı için dinlendikten sonra ön eğitime geri döndü.
Valensiya takımı, 2019-20 LaLiga sezonunun yaz başkanı için dinlendikten sonra ön eğitime geri döndü.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06
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