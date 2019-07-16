Son Dakika Haberleri: Valencia Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
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Valencia Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü

9 saat önce

Valensiya takımı, 2019-20 LaLiga sezonunun yaz başkanı için dinlendikten sonra ön eğitime geri döndü.

Valensiya takımı, 2019-20 LaLiga sezonunun yaz başkanı için dinlendikten sonra ön eğitime geri döndü.
Valencia Sezon Öncesi Eğitimine Geri Döndü
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:06 
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