Valencia takımının yüzde 35'inde corona virüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Spor Valencia takımının yüzde 35'inde corona virüs vakası - Son Dakika Spor

Valencia takımının yüzde 35'inde corona virüs vakası

30 dakika önce

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, tüm takımın yüzde 35'inin corona virus ile enfekte olduğunu duyurdu.

Valencia takımının yüzde 35'inde corona virüs vakası, System.String[]

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, tüm takımın yüzde 35'inin corona virus ile enfekte olduğunu duyurdu.

Valencia, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:23 
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