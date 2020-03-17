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Valencia takımının yüzde 35'inde corona virüs vakası
30 dakika önce
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, tüm takımın yüzde 35'inin corona virus ile enfekte olduğunu duyurdu.
İspanya La Liga ekiplerinden Valencia Kulübü, tüm takımın yüzde 35'inin corona virus ile enfekte olduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:23
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