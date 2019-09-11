Son Dakika Haberleri: Valencia, teknik direktör Toral'ın görevine son verdi
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Valencia, teknik direktör Toral'ın görevine son verdi

59 dakika önce

Valencia Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, gerekçe gösterilmeden Toral'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Valencia, teknik direktör Toral'ın görevine son verdi, System.String[]

Valencia Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, gerekçe gösterilmeden Toral'ın sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.


İspanyol basınında yer alan haberlerde ise 2017 mayıs ayından bu yana Valencia'yı çalıştıran Toral'ın görevden alınmasının şaşırtan bir gelişme olmadığı vurgulandı.


La Liga'da geçen sezon Kral Kupası'nı kazanan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Valencia'nın başarısında önemli bir payı olan Toral, transferde istediği futbolcuların alınmamasından dolayı kulüp yönetimiyle ters düşmüştü.  Toral, transferlerle ilgili anlaşmazlıklar yüzünden temmuz ayında istifa etmeye çok yaklaşmış, sonrasında ikna edilmişti.


Valencia Kulübü Başkanı Anil Murthy'nin, kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim ile yaptığı görüşmeden döndükten sonra bu sabah Yönetim Kurulu'nu toplayıp, Toral'ın işine son verildiğini açıkladığı belirtildi.


Diğer yandan Valencia'da Toral'ın yerine yeni teknik direktörün 44 yaşındaki Albert Celades olacağı açıklandı. Kulüp yöneticileri, Celades'in bu akşam Valencia'da olacağını duyurdu.


İspanya'da 16 ve 21 yaş altı milli takımlarını çalıştıran Celades, Real Madrid'de 2018'in haziran-ekim döneminde teknik direktör olan Julen Lopetegui'nin yardımcılığını yapıyordu.


Valencia, La Liga'da geride kalan 3 haftada 1 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile 4 puanla 10. sırada bulunuyor.  Valencia, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçını 17 Eylül'de deplasmanda Chelsea'ye karşı yapacak.

Valencia, La Liga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:00 
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