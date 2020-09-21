Valencia ve Lemos ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı.

Süper Lig'de A. Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi. - İSTANBUL