Fenerbahçe'de Denizlispor mesaisi

Süper Lig'in 11'inci haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Denizli'ye hareket edecek.