Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü - Son Dakika

Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü

03.05.2021 00:05
Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında Barcelona deplasmanda Valencia'yı 3-2 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi takım 50. dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona'da kaptan Lionel Messi 57. dakikada kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından gelişen atakta topu ağlara göndererek, skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, Antoine Griezman (Dk. 63) ile öne geçtikten sonra Messi (Dk. 69) farkı ikiye çıkardı.

Valencia'nın 83. dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Katalan takımı zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona puanını 74'e çıkararak, lider Atletico Madrid (76) ve 2'nci Real Madrid'in (74) ardından 3. sıradaki yerini korudu.

Valencia ise 36 puanla 14. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı.

Barcelona, Valencia, İspanya, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti Aksaray AFAD Müdürü, down sendromlu oğlunu parka götüren babaya hakaret etti 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu 10 kişi Lyon, Monaco'yu devirdi! Maç sonunda çıkan olaylar geceye damga vurdu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır         
05:05
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok         
00:28
İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim İsmail Balaban'ın annesinin 'yılan' ithamına nişanlısından yanıt: Ben senin bıraktığın Gamze'yim         
00:10
Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız         
23:14
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti         
21:07
Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor         
18:01
3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı 3 kafadarın yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı         
16:54
Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti Adıyaman 1954 Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti         
13:01
Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış         
13:00
Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir? Ünlü model Adriana Lima'ya attığı tweetle gündem olan Çağlar Ertuğrul aslında kimdir?         
12:32
Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı         
12:22
Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti Sınav sırasında maske çıkarılmasını protesto eden kız öğrenci ALES'e girmeyip salonu terk etti         
12:19
1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi         
12:04
Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak Gerilim tırmanıyor! Kim'in kız kardeşi resmen savaş çağrısında bulundu: İnsan artıklarına yanıtımız ağır olacak         
10:41
Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak Son Dakika! 2 milyondan fazla haneye 1100 lira tam kapanma yardımı yapılacak         
10:08
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 07:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement