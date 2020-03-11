Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde - Son Dakika
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Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde

7 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale yükseldi.

Valencia'yı eleyen Atalanta çeyrek finalde, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia'yı 4-3 mağlup eden Atalanta, çeyrek finale yükseldi. Atalanta'nın tüm gollerini Josip Ilicic kaydetti.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Valencia sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Roman hakem üçlüsü Ovidiu Hategan, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yönetti.


Mestalla'da oynanan mücadelede ilk gol hemen 3. dakikada Atalanta'dan geldi. Josip Ilicic penaltıdan bulduğu golle takımını öne geçirdi. Valencia bu golün cevabının 21. dakikada Kevin Gameiro ile vererek skoru eşitledi. (1-1)


İlk yarının bitimine dakikalar kala Atalanta bir kez daha penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Ilicic, penaltıyı bir kez daha gole çevirdi. Karşılaşmada ilk yarı Atalanta'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.


Daha heyecanlı geçen ikinci yarıda goller peşi sıra geldi. 51. dakikada Ferran Torres'in asistinde Kevin Gameiro skoru eşitleyerek 2-2 yaptı. Bu golün asistini yapan Torres bu kez 67. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Etkili oyununu sürdüren Atalanta beraberliği çabuk yakaladı. Hemen 71. dakikada Josip Ilicic durumu 3-3 yaparken, hat-trick de yapmış oldu. Bu dakikadan sonra işler iyice karışırken, oyun üstünlüğü bırakmayan İtalyan ekibi Atalanta, 82. dakikada Josip Ilicic'in golü ile 4-3 öne geçti. Mücadele bu skorla biterken, tur atlayan taraf Atalanta'da tüm golleri atan isim Josip Ilicic oldu.


İtalyan ekibi Atalanta 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında bu kez deplasmanda İspanyol rakibi Valencia'yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.


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Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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