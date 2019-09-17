Son Dakika Haberleri: Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto
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Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto

1 saat önce

İspanya'nın Valencia takımındaki futbolcular, teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alan kulüp yönetimine karşı sessiz kalma protestosu başlattı.

Valencialı futbolculardan kulüp yönetimine protesto, System.String[]

İspanya'nın Valencia takımındaki futbolcular, teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alan kulüp yönetimine karşı sessiz kalma protestosu başlattı.

Valencia kulüp yönetiminin 11 Eylül'de sürpriz bir kararla teknik direktör Marcelino Garcia Toral'ı görevden alarak yerine Albert Celades'i getirmesine karşı futbolcuların tepkisi devam etti.

La Liga'da deplasmanda Barcelona'ya karşı oynanan ve 5-2 kaybedilen maçın ardından hiçbir gazeteciye konuşmayan Valencialı futbolcular, sessiz kalma eylemlerini UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde de sürdürdü.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bu akşam oynanacak Chelsea-Valencia maçı öncesinde dün yapılan basın toplantısına Valencia takımından hiçbir futbolcu katılmazken, yeni teknik direktör Celades tek başına gazetecilerin karşısına çıktı.

Celades, futbolcuların eylemi ile ilgili soruya "İdeal bir durum değil. Futbolcuların aldığı bir karar. Söyleyecek başka bir şey yok." dedi.

UEFA kuralları gereği Avrupa kupalarındaki resmi maçlardan önce bir futbolcu ve teknik direktörün basın toplantısı düzenlemesi zorunlu olurken, Valencialı futbolcuların protestosundan dolayı kulübe ceza gelmesi bekleniyor.

Valencia'ya geçen sezon Kral Kupası'nı kazandıran ve ligi 4. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan teknik direktör Toral, kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim'in kararıyla görevden alınmıştı.

Valencia taraftarı, "Toral'ın başarılı olmasına rağmen görevden alınması" nedeniyle kulüp yönetimine tepki göstermişti.

Teknik direktör Toral ise düzenlediği basın toplantısında, geçen sezon Kral Kupası'nı kazandıkları için görevden alındığını savunmuştu.

Toral, "19 Temmuz'da Singapur'a gittiğimde kulüp başkanı Lim beni kupayı kazandığımız için değil, Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız için tebrik etti. Nasıl şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Benim görevden alınmamın ligdeki maç sonuçlarıyla bir ilgisi olmadığı açık. Bu durumun tetikçisinin Kral Kupası'nı kazanmak olduğundan eminim. Sezon boyunca, bu kupayı reddetmek zorunda olduğumuza ilişkin doğrudan ve dolaylı mesajlar aldık." demişti.

Valencia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:46 Kaynak: AA
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