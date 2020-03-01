Valencialı Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
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Valencialı Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

Valencialı Maxi Gomez, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia'nın forveti Maxi Gomez, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 hafta forma giyemeyecek.

Valencia Kulübü, yapılan sağlık kontrolleri sonucunda 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Gomez'in sol ayak parmağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Real Betis'i 2-1 yendikleri maçta sakatlığı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Gomez'in gelecek hafta ameliyat edileceği belirtildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Gomez'in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Uruguay Milli Takımı'nda da oynayan Gomez, geçen yıl bir diğer İspanya takımı Celta Vigo'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

Bu sezon Valencia formasıyla La Liga'da 22 maça çıkan Gomez, 8 gol attı.

Real Betis, Valencia, La Liga, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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