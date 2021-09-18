Beşiktaş'ta Rosier, FTA Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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