Beşiktaş'ta Rosier, FTA Antalyaspor maçının kadrosundan çıkartıldı

Beşiktaş, Valentin Rosier'in üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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