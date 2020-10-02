Beşiktaş'ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Fransız sağ bek Valentine Rosier İstanbul'a geldi. Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri karşıladı. Fransız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Rosier, son olarak forma giydiği Sporting'de 14 resmi müsabakada görev yapmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:44 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika Spor