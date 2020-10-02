Valentin Rosier Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

Rosier, son olarak forma giydiği Sporting'de 14 resmi müsabakada görev yapmıştı.

Beşiktaş'ın 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacağı Fransız sağ bek Valentine Rosier İstanbul'a geldi. Son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu havaalanında siyah-beyazlı kulüp yetkilileri karşıladı. Fransız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş 'ın 1 buçuk yıllığına geçici transferi için görüşmelere başladığı Fransız futbolcu Valentin Rosier İstanbul 'a geldi.

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