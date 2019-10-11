Son Dakika Haberleri: Valentina Lisitsa, İstanbul Resitallerinde sahne alacak
Son Dakika Güncel Valentina Lisitsa, İstanbul Resitallerinde sahne alacak

Valentina Lisitsa, İstanbul Resitallerinde sahne alacak

1 saat önce

İstanbul Resitallerinin 2019-2020 sezonu, "Rachmaninov Kraliçesi" olarak anılan Valentina Lisitsa konseriyle başlayacak.

Valentina Lisitsa, İstanbul Resitallerinde sahne alacak, System.String[]

İstanbul Resitallerinin 2019-2020 sezonu, "Rachmaninov Kraliçesi" olarak anılan Valentina Lisitsa konseriyle başlayacak.

Konser, yarın akşam Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de gerçekleşecek.

Müzik kariyerine sosyal medyada paylaştığı videolarla adım atan Lisitsa'nın yayımladığı ve aralarında ünlü besteciler Beethoven, Rahmaninov ve Chopin'in eserlerinin de yer aldığı videolar 200 milyondan fazla kez izlendi.

Ukrayna asıllı ABD'li sanatçının YouTube'da yayımladığı piyano performansları 555 bin takipçisi tarafından izleniyor.

Kariyeri boyunca yüzlerce önemli konsere imza atan sanatçı, dünyanın önemli şehirlerinde resitaller verdi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin planlamalarını tamamladık
İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor Marmara Denizi'nde 4. deprem! 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 10:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valentina Lisitsa, İstanbul Resitallerinde sahne alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]