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Valentine Ozornwafor Galatasaray'da

22 dakika önce

Galatasaray, Nijeryalı oyuncu Valentine James Ozornwafor ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Valentine Ozornwafor Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray, Nijeryalı oyuncu Valentine James Ozornwafor ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Valentine James Ozornwafor ve kulübü Enyimba Football Club ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 300.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. 
Futbolcunun kendisiyle de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:
2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti 
2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti 
2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:18 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Spor
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