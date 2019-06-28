Son Dakika Haberleri: Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da
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Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Valentine James Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Valentine James Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 20 yaşındaki stoperin transferi konusunda Enyimba Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Enyimba Kulübüne 300 bin avro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı.
Valentine Ozornwafor'a da 2019-2020 sezonu için 100 bin, 2020-2021 sezonu için 125 bin, 2021-2022 sezonu için 150 bin, 2022-2023 sezonu için de 200 bin avro ücret verileceği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Galatasaray, Spor
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