Son Dakika Haberleri: Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
Son Dakika Spor Haber

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu

1 saat önce

Galatasaray'ın yeni transferi genç futbolcu Valentine Ozornwafor, Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru'dan sonra sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu, System.String[]
Galatasaray'ın yeni transferi genç futbolcu Valentine Ozornwafor, Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru'dan sonra sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Nijeryalı futbolcusu oldu.

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u transfer ederek geleceğe de yatırım yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılara 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olurken, 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar transfer ettiği 3. Nijeryalı futbolcu oldu. Nijeryalı olarak sarı-kırmızılı formayı daha önce 1991-1992 sezonunda Dominic Iorfa ve geçtiğimiz sezon Henry Onyekuru giymişti. Iorfa ve Onyekuru da hücumda görev yapıyordu. Ozornwafor ise Cimbom'un ilk Nijeryalı savunmacısı olacak.

Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya A Milli Futbol Takımı'nın da kadrosunda yer alıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:55 Kaynak: İHA
Genç, Valentine Ozornwafor, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şükran Ovalı'dan, nafaka davasını kaybeden Asena Atalay'a manidar gönderme Max Kruse'dan 10 numara isteği Fenerbahçe'den 16 yıl sonra transferde bir ilk! Onyekuru sürprizi! Kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın 3. Nijeryalı futbolcusu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]