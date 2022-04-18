Valerian Ismael: "Rakibi cezalandıramadık" - Son Dakika
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Valerian Ismael: "Rakibi cezalandıramadık"

18.04.2022 10:32
Valerian Ismael: "Rakibi cezalandıramadık"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, Giresunspor maçının ardından, "Oyunu domine ettik, fırsatlar bulduk ama rakibi cezalandıramadık" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, Giresunspor maçının ardından, "Oyunu domine ettik, fırsatlar bulduk ama rakibi cezalandıramadık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olan ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerian Ismael, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Eleştireceğim tek şey maçı kazanamamış olmamız" diyen Ismael, şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam galip gelemediğimiz için mutlu değiliz. Beklentimiz galibiyet almaktı. Son ana kadar her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. İlk yarı bizim için biraz zor geçti. Topu yeteri kadar hızlı kullanmadık. Rakibimiz çabuk kapandı. Ama ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Birkaç değişiklik yaptık. Stoperimize topla mesafe yaparak kullanması gerektiğini söyledik. Oyunu ikinci yarıda kontrol ettiğimizi, biraz daha domine ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar yakaladık. Ama fırsatları bulduğumuzda rakibi cezalandıramadık. O noktalarda biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu. Bugünle alakalı eleştireceğim tek şey gol atamamış olmamız ve maçı kazanamamış olmamız."

"TAKIMI DAHA ÇOK TANIYORUM"

Gün geçtikçe takımı daha iyi tanıdığını belirten Ismael, "İlk 3 hafta itibariyle 3 maç sonrasında genel fikrimiz oluştu diyebilirim. Takımı daha çok tanıyorum. Oyuncu değişikliklerimizi ve maçları daha iyi okuyup yorumlayabiliyorum. Bugün mesela Nkoudou'nun birebirdeki becerisinden ve enerjisinden istifade etmeye çalıştık. Onun için oyuna soktuk. Bu tarz futbolculara ihtiyacınız vardır. Baskılarda, topu kaybettiğiniz anda yapacağımız baskıyı ve topu kazanma anlamında böyle topçulara her zaman ihtiyacınız vardır. Pjanic'i de orta sahada topun kontrolünü sağlaması için oyuna aldık. Çünkü Pjanic tek pasla fark oluşturabilecek bir futbolcu" şeklinde konuştu.

(Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan/ İHA)

Valerian Ismael: Rakibi cezalandıramadık

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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