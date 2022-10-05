Söyleşi: Maltalı Bakan, Çin ve Malta Halkları Arasındaki Etkileşimi Geliştirmeyi Umuyor

VALETTA, 5 Ekim (Xinhua) -- Malta Eğitim Bakanı Clifton Grima, bu yıl Malta ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını belirterek, iki ülke arasında farklı alanlarda işbirliğini ve halklar arası etkileşimi daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Grima, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin ve Maltalı eski kuşak liderlerin 50 yıl önce nasıl "öngörülü bir karar" aldıklarını hatırlattı. Bakan, Malta ile Çin arasındaki dostluğun o tarihten bu yana sürekli olarak canlılığını tazelediğini vurguladı. Grima, "Malta'daki St. Margaret Koleji Ortaokulu'ndaki "Çin Köşesi", "Malta ile Çin arasındaki önemli ve güçlü ilişkilerin bir işareti olarak iki ülkenin son 50 yıl içinde birlikte yaptığı bütün iyi işleri iyileştirmeye devam etme yönündeki isteğimizi gösteriyor" dedi.

Bakan, okulun "Maltalı gençlerin Çin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına ve Çin-Malta dostluğunun desteklenmesine olumlu katkıda bulunduğunu" da ifade etti. Grima'ya göre, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1972 yılından bu yana iki ülke arasında, Malta'daki Çin Kültür Merkezi ve Konfüçyüs Enstitüsü'nün açılması ve karşılıklı gençlik heyetlerinin ziyaretleri gibi halklar arası etkileşim ve işbirliğinde büyük başarılar elde edildi. Bakan, Çin kültürünün anlaşılmasını teşvik etme, iki ülke arasında köprü görevi görme ve sadece insanları değil ulusları da yakınlaştırmadaki hayati rolü nedeniyle Malta'daki Çin Kültür Merkezi'nden övgüyle bahsetti. İki ülkenin birbirinden uzak ve büyüklüklerinin çok farklı olduğuna işaret eden bakan, ancak her ikisinin de zengin tarihi, belirgin dilleri ve eşsiz gelenekleri olduğunu söyledi. Grima, "Bunların hepsinin Çin ile Malta arasındaki dostluğun gelişiminde önemli unsurlar olduğunu" belirti. Grima, Çin ile Malta arasındaki ikili ilişkilerin son 50 yılda sürekli ilerlediğini ve "büyüklük, sosyal sistem, tarih ve kültür açısından farklılık gösteren ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından parlak bir örnek olduğunu" söyledi. İki ülke arasındaki öğrenci değişimi konusundaki artıştan memnun olduğunu belirten bakan, "Bu çabaları derinleştirmek için çalışacağız" dedi. Malta'da spor gelişiminden de sorumlu olan Grima, iki ülke arasında spor eğitimi ve sporcu değişimlerinin daha da yoğunlaştırılmasını beklediğini belirtti. Grima, "Gerçekten küresel bir köyde yaşıyoruz ve halkımızın birlikte çalışabilmesi, birlikte çalışmak istemesi ve sonuç alması gelecek için hakikaten cesaret verici bir şey" dedi. Yakın zamanda Çin'i ziyaret etmek isteyen Grima, "Bu tür ziyaretler, sonucu iki ülkenin ve iki ülke halkının yararına olacak verimli ziyaretler" dedi.